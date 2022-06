Kilka pomysłów na osłony balkonowe

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że od tego jak zaprojektujecie balkon zależy jak często będziecie spędzać na nim swój wolny czas? Balkon to miejsce przeznaczone głównie na relaks. W dużych miastach często jest on luksusem. Coraz częściej zastępowany jest portfenetrami. A jednak, pomimo tego, że jest on wymarzony, projektowanie balkonu to rzecz, o której często zapominamy, albo zostawiamy na koniec.

Istnieje wiele pomysłów, którymi można inspirować się przy urządzaniu balkonu. Dużo zależy od tego gdzie położona jest nieruchomość, czy balkon jest mały czy duży. Jednak w każdym przypadku, zacząć należy od tego samego etapu – od osłon balkonowych. To one stanowią o naszej prywatności, bezpieczeństwie, a także o wystroju. Pełnią funkcje dekoracyjną, zabezpieczającą, ale również osłaniają od wiatru, słońca czy śniegu. Wielu deweloperów nie pozostawia nam wyboru, dając jeden możliwy wariant do wyboru- takim sytuacjom, także postaramy się zaradzić. Natomiast gdy wybór leży w naszych rękach warto dłużej zastanowić się czy wolimy transparentne osłony balkonowe, które stanowią zabezpieczenie przed wysokością czy też wolimy materiały takie jak drewno czy beton, które zagwarantują nam odrobinę prywatności. To pytanie skierowane jest do Was, a odpowiadając na nie uzyskacie rozwiązanie i pomysł na wymarzony balkon.