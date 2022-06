Schody w salonie – aranżacje, które warto zobaczyć!

Choć może nie do końca z przypadku. Prostej aranżacji tego salonu, klasycznego charakteru nadaje sofa, która pięknie prezentuje się na pierwszym planie. I choć wnętrze mogłoby równie dobrze pozostać w swojej formie to jednak zdecydowano się na rozrzucenie dziwnej wielkości drewnianych desek przy dwóch ścianach. Co więcej projektanci tego wnętrza starają się nas przekonać, że to właśnie są schody w salonie. Nie wiemy jak Wy, ale my się czujemy bardzo przekonani! Nie mamy też wątpliwości co do tego, że całość wygląda na prawdę wyjątkowo. To bardzo nietypowe rozwiązanie miało szansę na powodzenie, dzięki niewielkiej wysokości, na którą schody w salonie nas prowadzą. Idąc w górę, mamy wrażenie, że lewitujemy, że niemal unosimy się nad podłogą – takie pomysły zdecydowanie należą do naszych ulubionych!