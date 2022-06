Dom jak z nowoczesnej bajki!

Przedpokój to mała lecz niezwykle ważna przestrzeń. To tutaj zostawiamy za sobą trudy dnia, zanim udamy się do naszej oazy, to stąd wybiegamy w pośpiechu i tu potrzebujemy wszystko mieć pod ręką. Nasi eksperci sprawili, że ten przedpokój jest dyskretny, ale niezwykle stylowy – wprowadzili ścianę z forniru z metalowymi haczykami. Tak prosty pomysł, a tak wyjątkowy efekt.