Dwulicowy dom!

Z kuchni przechodzimy do jadalni, która znajduje się w tej samej przestrzeni otwartej, co kuchnia – w głębi widzimy, jak pomysłowo wykorzystano wyspę jako regał na książki. Wróćmy jednak do jadalni, której sufit ma podwójną wysokość przez umiejscowienie jej w galerii. Tę dodatkową przestrzeń obłożono drewnem – kolejne nawiązanie do lat 50-tych, a przy tym i do drewnianego stołu i krzeseł jadalni. Podwójny sufit to tutaj podwójna dawka naturalnego światła. A gdy zajdzie słońce, oryginalna lampa zapewni wyjątkową atmosferę.