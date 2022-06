Parapety- nietypowe i oryginalne pomysły!

Fajną sprawą są okna wysokie od podłogi do sufitu, bo dodają przestronności wnętrzu i po prostu ładnie wyglądają. Kompromisem między takimi, a standardowymi osadzonymi na wysokości metra, mogą być także okna nisko osadzone, których parapety są głębokie i mogą dać nam szansę na urządzenie wyjątkowego siedziska. Takie pomysły często obserwowaliśmy w amerykańskich filmach i serialach, gdzie aktorzy siedząc na parapecie z kubkiem herbaty, patrząc w dal, rozmyślali o nowych miłościach. Także wykusz, czyli forma architektoniczna stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przyległe wnętrze, to idealne miejsce do tego typu kontemplacyjnych kącików w domu. Do tego miękkie poduszki, książka i gotowe miejsce do relaksu – to świetne zastępstwo dla mieszkań bez balkonów!