Pokoje dla dziewczyn w różnych stylach!

Aranżacja pokoju dziewczęcego w momencie, kiedy pociecha wyrasta z zabawek i różowych dekoracji może być nieco kłopotliwa, bo tak naprawdę to nie wiadomo, czy urządzać pokój jak dla dorosłego człowieka, czy może jeszcze pozostawić go w dziecięcej konwencji? Aby stworzyć pokój dopasowany do dziecka, przede wszystkim trzeba skierować się ku jego zainteresowaniom, bo to właśnie one często wskazują najlepszą drogę. Jeżeli uważamy, że pokoje dla dziewczyn powinny być urządzone w nieco bardziej neutralny sposób, ponieważ jak wiadomo w okresie dorastania zainteresowania się często zmieniają, to powinniśmy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników tworzących odpowiedni pokój dziewczęcy.

Przede wszystkim zaczynamy od kolorystyki, którą najlepiej określi samo dziecko, w końcu to ono będzie tam spędzać większość swojego czasu, a następnie dobór odpowiednich mebli, czyli wygodnego łóżka, dopasowanego do wzrostu biurka i miękkiego fotela, który będzie dobrze się sprawował podczas nauki. Na co powinniśmy zwrócić uwagę urządzając pokój dziewczęcy? Oto kilka przykładów fantastycznie zaaranżowanych pokojów dla dziewczyn w różnych stylach.