Jak oszczędzić na renowacji domu – poznaj najlepsze triki!

Niedrogim sposobem na posadzkę są panele podłogowe. Jednak wśród osób które użytkują w swoich domach panele nie brakuje opinii, że ich położenie to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Na początku wyglądają schludnie i nowocześnie, ale po kilku latach normalnego użytkowania wycierają się i wymagają wymiany. Kolejnym argumentem przeciwko panelom jest fakt, że nie wytłumiają dźwięków. Na dokładkę jeśli mamy w domu małe dzieci to często się na panelach ślizgają – może to być nawet niebezpieczne. Parkiet za drogi, panele kiepskie, co zatem w zamian? Alternatywą są wykładziny elastyczne. Są one dużo bardziej odporne na wilgoć i bez stresu możemy je myć zwykłym mopem. Minusem wykładzin, który wiąże się z utrzymywaniem temperatury w pomieszczeniu, jest gorsza izolacyjność w porównaniu do paneli i parkietu. Nie utrzymują temperatury i szybko się chłodzą, dlatego kiedy chodzimy boso podłoga jest chłodniejsza i mniej przyjemna w dotyku. Jeśli chodzi o koszt to parkiet jest najdroższy. Wiąże się to przede wszystkim z wyższym kosztem położenia – ceny samego materiału zaczynają się od ok. 100 zł/m2. Panele kosztują od 20 zł/m2 i sięgają nawet 100 zł/m2. Natomiast za metr kwadratowy wykładziny elastycznej zapłacimy od 13 zł do 70 zł.