Drzewka ozdobne w domu – piękne aranżacje!

Nie często, ze względów praktycznych i rozmiarowych spotykamy kwiaty lub drzewka ozdobne w łazienkach. Częściej zauważamy je, jak na powyższym zdjęciu, w luksusowych pokojach kąpielowych. Jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogromnej łazienki, to musimy jej aranżację przemyśleć równie szczegółowo i wielowymiarowo, co na przykład salonu lub sypialni. Duże powierzchnie dają nam więcej możliwości, dzięki którym przesuwamy granice i zaprzeczamy stereotypom co we wnętrzu powinno się znaleźć, a co nie. Wracając na ziemię do naszych małych łazienek, jeśli nie rośliny i drzewka ozdobne, to może zaakcentujmy to pomieszczenie dodatkami wyjętymi z natury, na przykład kamiennymi mydelniczkami lub kubkami. Wnieśmy trochę organicznego pierwiastku, do każdego pomieszczenia!