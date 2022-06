Najlepsze propozycje na romantyczną kolację walentynkową!

Już niedługo obchodzone będzie coroczne święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji możemy obdarować ukochaną osobę małym prezentem, kartą z życzeniami lub wyznaniem miłości, zorganizować czas we dwoje i po prostu spędzić go ze sobą. Walentynki mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników, którzy argumentują bezsensowność tego święta tym, że jest to zwyczaj przeniesiony z amerykańskiej tradycji będącej tak naprawdę okazją do wydawania pieniędzy na kiczowate serduszka. Oczywiście można i tak podchodzi do tego dnia, jednak w świecie, w którym granice między pracą a życiem prywatnym zaczynają się zacierać, ponieważ jesteśmy dostępni non-stop i bez ustanku pędzimy przed siebie – chwila wytchnienia i czas poświęcony osobie, którą darzymy uczuciem, jest bezcenny. Jeśli jesteśmy już trochę znudzeni związkiem i rutyną, jaka w nim zapanowała, takie święta mogą wnieść nieco więcej spontaniczności i wzniosłych chwil radości do naszego życia.

Jeśli jednym z pomysłów na uroczyste (i jednocześnie urocze) spędzenie Walentynek jest romantyczna kolacja, to przedstawiamy kilka inspiracji!