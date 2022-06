Dekoracje ścienne – ciekawe propozycje!

Pomysłem na szybką metamorfozę wnętrza może być fototapeta. Jest to idealna dekoracja ścienna pasującą do każdego wnętrza i raczej nienadwyrężająca naszej kieszeni. Taki dekor doda wnętrzu charakteru. Zobaczcie propozycje ciekawej, spokojnej fototapety do sypialni. Nadaje ona białemu wnętrzu odrobinę koloru. Przy okazji stanowi wystarczającą dekorację ścienną. Nie wymaga dodatków.

Fototapety coraz częściej wykorzystywane są jako dekoracje ścienne ponieważ pozwalają na umieszczenie dowolnego obrazu. Pamietajmy jednak, że warto zainwestowac w specjalistę do ich kładzenia. Jeden niepewny ruch może zniszczyć cały efekt.