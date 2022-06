Nowoczesna willa z eklektyczną nutą!

Przy tak industrialnym wyglądzie zewnętrznym domu, okazałe wejście z pewnością nie prezentowałoby się dobrze. Projektanci zainspirowani minimalistyczną estetyką zdecydowali się na niepozorne drzwi schowane pod zadaszeniem, co delikatnie je wyróżnia. Kolorystyka domu zestawiona kontrastowo, odpowiednio do danej kondygnacji, optycznie wysmukla bardzo szeroki budynek. Nowoczesna stylistyka świetnie łączy się z nienachalną architekturą krajobrazu – projektanci zrezygnowali z jakichkolwiek kwiatów, czy krzewów, na rzecz soczyście zielonego trawnika, dzięki dom wespół z całym otoczeniem prezentuje się spójnie i ponadczasowo. Koniecznie zwróćcie uwagę na murek po prawej stronie – zamiast standardowego ogrodzenia projektanci zdecydowali się na niezwykle modną ostatnio siatkę wypełnioną kamieniami, to świetny pomysł, by wprowadzić do projektu coś oryginalnego, przy jednoczesnym pozostaniu przy minimalistycznej estetyce.