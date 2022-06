Meble rustykalne do każdego pomieszczenia!

Przetarcia, zadrapania i inne niedociągnięcia to cechy charakteryzujące meble rustykalne, które wyglądają na nieco starsze niż są w rzeczywistości. Nawiązują do wiejskiego folkloru, ale sprawnie oscylują pomiędzy stylem nowoczesnym, a odniesieniem do surowej natury prezentowanej w wiejskich domkach. Nadają przytulny, ciepły charakter wnętrzu, a przy tym są niezwykle funkcjonalne i wytrzymałe. Zazwyczaj wytwarzane z naturalnego drewna, które przetrwa przez długie lata użytkowania, aż owe wykonanie w stylu rustykalnym naprawdę stanie się vintage!

Stylizacja z pewnością będzie pasować do każdego wnętrza, ponieważ stonowane kolory w beżu, bieli, zieleni i brązach nawiązują do natury i nie są przytłaczające. Jak powinny wyglądać meble rustykalne i kiedy się na nie zdecydować? Oto kilka porad dotyczących mebli w każdym pomieszczeniu, zaś o samym stylu można przeczytać więcej tutaj: Styl rustykalny w Twoim domu!