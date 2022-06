Dom z elementem zaskoczenia!

Duże domy często wyglądają bardzo niezgrabnie, przytłaczając swoją formą. Jeżeli marzycie o pokaźnym domu warto zastanowić się, co zrobić, by jego bryła była nie tylko nowoczesna, ale również oryginalna i pasująca do krajobrazu, który ją otacza! Nasi projektanci zdecydowali się na fasadę z ciemnych kamieni – to świetne wyjście, szczególnie jeżeli nie jesteście przekonani co do tradycyjnych elewacji, które już po kilku latach nie wyglądają atrakcyjnie. Dom pokryty kamieniem jest ponadczasowy, a dzięki zestawieniu go z grafitową blachą na dachu nabiera nowoczesnego charakteru. Nasi projektanci zdecydowali się jednak ożywić prostą fasadę domu poprzez wyróżnienie jej nieco przygaszonym, czerwonym kolorem elewacji. Czerwień pięknie kontrastować będzie z zielenią trawy, gdy tylko ta porośnie podwórze, sprawiając, że całość będzie zachwycać swoich domowników każdego dnia!