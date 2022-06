Aranżacja mebli – najlepsze sposoby na wygodny dom!

Ciąg komunikacyjny musi być swobodny, a to znaczy, że nie może być węższy niż 60cm. Dotyczy to nie tylko przestrzeni między meblami a ścianami, ale też ich wzajemnej relacji, by można było swobodnie między nimi lawirować. Dodatkowo upewnij się, że wszystkie meble i gniazdka są łatwo dostępne. Nic nam po szafie, do której nie można swobodnie się dostać, a co gorsza łatwo ją otworzyć, a gniazdka zawsze muszą być pod ręką do podłączania mobilnych urządzeń elektronicznych. Szczególnie ważne jest to kiedy często wyjeżdżamy z domu i musimy pamiętać o wyłączeniu wszystkich sprzętów. Więcej o tym przeczytacie w Katalogu Inspiracji Jak przygotować dom do długiej nieobecności?