Polski minimalizm w samym sercu Azji!

Polska pracownia architektoniczna OneByNine zatrudniona została do przeprowadzenia metamorfozy wnętrz domu w Hongkongu. Architekci stanęli przed nie lada wyzwaniem stworzenia projektu, który byłby odwzorowaniem najnowszych trendów w aranżacji wnętrz oraz dopasowywałby się do azjatyckiego stylu w urządzaniu. Końcowy efekt zachwyca- bez względu na to, czy ocenia się go z polskiego, czy też azjatyckiej perspektywy. Zobaczcie sami!