Dom pełen tajemnic!

Kontynuujemy nasz spacer wzdłuż bocznej fasady i staje się on nieoczekiwanie bardzo długi! Budynek okazuje się być znacznie większy niż początkowo moglibyśmy się spodziewać. Aż do tego miejsca otacza go taras, bo szerokość tej drogi nie pozwala na nazwanie jej ścieżką, który rozwija się ostatecznie właśnie tutaj. Nowoczesne meble zapewniają idealne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zadaszenie podtrzymują słupy, stojące pod kątem – to rozwiązanie może wydać nam się znajome, zostało bowiem zastosowane również na fasadzie, podtrzymując moduł po prawej stronie. Budynek, chociaż nas zaskakuje, jest niezwykle spójnie zaprojektowany.