Recykling – świetny sposób na samodzielne urządzenie domu!

Dom wyposażony w meble i dekoracje z tworzyw pozyskanych (tzw. recycling) lub rzeczy ponownie wykorzystanych, ale z innym przeznaczeniem niż pierwotny (tzw. upcycling) to ukłon w stronę wschodzącego trendu Eco design w projektowaniu wnętrz. Wzrastająca świadomość konsumentów, dotycząca grabieżczego i szkodliwego wpływu zużycia materiałów do masowej produkcji na środowisko naturalne, słusznie coraz częściej skłania do głębszego zastanowienia się nad swoimi potrzebami, a także do poszukania innych, bardziej korzystnych alternatyw. Korzyści te odczuć można nie tylko w środowisku, ale też w widocznym gołym okiem efekcie i wewnętrznej satysfakcji wynikającej z pracy własnych rąk. Mowa oczywiście o recyklingu!

Od niedawna obserwować można też boom pojawiających się na rynku firm, które specjalizują się w produkcji wszelkiego rodzaju rzeczy z recyklingu, głównie do wyposażenia wnętrz. Jest to niebywała zaleta, dzięki której producenci mogą się wyróżnić i szczycić, podnosząc tym samym atrakcyjność swoich wyrobów oraz budując większe zaufanie klienta do marki. Niestety często jest tak, że razem z tym walorem, cena produktu wzrasta, jednak ma to swoje dwa bieguny. Meble stworzone własnoręcznie z ogólnodostępnych, prostych, tanich rzeczy lub ich poszczególnych części, kosztują nas znacznie mniej niż te nabyte sklepach. Dlatego warto poruszyć ten temat przy kosztownym remoncie mieszkania i przekonać się na własnej skórze jak funkcjonalny, pożyteczny dla otoczenia i piękny może być wytwór recyklingu w naszych oryginalnych i niepowtarzalnych dzięki temu, czterech kątach.

Recykling to zajęcie dla każdego, tym bardziej dla domowych majsterkowiczów! Jak zrobić mebel własnoręcznie, krok po kroku, zobaczycie w Katalogu Inspiracji DIY: od palety do stolika. Zapraszamy!