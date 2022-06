10 pomysłów na ściany w przedpokoju

Mając w domu dzieci wiadomo, że o ściany trzeba dbać tak, jak o szklane wazony. Dlatego aby nie utrudniać sobie zadania, a dzieciom sprawić frajdę, warto zastanowić się nad tablicą do pisania. Można ją umieścić w pokoju dziecka, a można również na ścianie w przedpokoju. Z pewnością będzie to dłuższy przystanek po powrocie z przedszkola! Możemy też zapisywać na ścianie wiadomości do pozostałych członków rodziny, a później łatwo je zmyć. Z pewnością jest to łatwiejsze rozwiązanie niż zamalowywanie za każdym razem śladów po kredkach…