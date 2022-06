Dom marzenie w górach!

Materiał, o którym mowa, okazuje się wyglądać na skorodowaną blachę, jest to jednak corten. Ten materiał kojarzący się raczej z industrialnymi loftami niż z rajską lokalizacją pomiędzy górami, zestawiono go więc z drewnem oraz naturalnym kamieniem. Z drewna wykonano podłużne tarasy biegnące po dwóch stronach fasady i ciekawy, wystający balkon. Kamienne fasady przeznaczono z kolei na parter, który zdecydowanie wpija się w spadek terenu. My jesteśmy zachwyceni!