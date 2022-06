Dom przyjazny dzieciom!

Budowa rodzinnego gniazdka to nie lada wyzwanie! Po pierwsze chcemy z jednej strony spełnić nasze nierzadko wieloletnie marzenia, stworzyć coś, co odda nasze gusta i osobowość, a z drugiej strony powinno być tutaj funkcjonalnie – dom musi być dopasowany do potrzeb nie tylko naszych, ale i naszych dzieci. Architektura nie może im przeszkadzać, wręcz przeciwnie, powinna im pomóc się rozwijać, a nam się nimi zajmować. A co gdyby skupienie się na najmłodszych mieszkańcach wcale nie wykluczało ekspresji indywidualnego stylu rodziców?

Myślicie, że to niemożliwe? Dzisiejszy projekt może zmienić Wasze nastawienie! Południowokoreańskie studio architektury AD MOBE Architectur zachwyciło nas swoim projektem Loop House. 'Loop' oznacza pętlę i sugeruje nam, że czeka nas wizyta w oryginalnym budynku!

Czy polskie rodziny mogą podpatrzeć coś u koreańskich? Zaraz się okaże!