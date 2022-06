Przytulny minimalizm!

Jeśli jadalnia, to w pobliżu musi znaleźć się kuchnia – jest nie inaczej! Jak już wspomnieliśmy przestrzenie są jasno wydzielone, co jednak wcale nie przeszkadza w przygotowywaniu posiłków i jednoczesnym zabawianiu gości rozmową. Białą zabudowę ścian połączono tutaj z masywną, szarą wyspą. Przypomina nam ona cementowe wykończenia od strony ulicy. Co czeka na nas od strony ogrodu? Póki co dojrzeć możemy tylko drewniany taras oraz formę przypominającą geometryczny basen…