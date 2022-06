Nowoczesność i przytulność w jednym!

Przeciwnicy stylu nowoczesnego w architekturze mieszkaniowej często zarzucają mu, że jest on zupełnie wyrazu, że w przeciwieństwie do na przykład minimalizmu nie ma za grosz charakteru, a za to zdecydowanie zbyt obficie wykorzystuje kolor beżowy… Dzisiaj na homify postawiliśmy sobie za zadanie przekonać zawziętych krytyków! Postaramy się to uczynić z pomocą architektów ze studia XYZ. W tym celu przeniesiemy się do Portugalii i poznamy zaskakujący dom AA. Jego oryginalna bryła zaciekawi każdego. Czy każdemu się spodoba? Tego nie wiemy! Z pewnością jednak tej rezydencji w stylu nowoczesnym charakteru odmówić nie można…

Zaraz się o tym przekonamy na naszym wirtualnym spacerze!