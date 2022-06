Gotowy dom w wersji DELUXE

Gdy marzymy o własnym domu, ale nie mamy pojęcia, według jakiego projektu go zbudować i jakich materiałów do tego użyć, dom gotowy może być najlepszym rozwiązaniem. Na rynku dostępnych jest wiele modeli domów prefabrykowanych- od klasycznych, poprzez nowoczesne, aż po rustykalne- co oznacza, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Są także inne zalety domów gotowych, poza dużym wyborem modeli. Są one najczęściej wykonane z naturalnych materiałów i cechuje je duża energooszczędność.

Dziś pokażemy Wam jeden z takich domów, którego bryła przywodzi na myśl architekturę Bauhaus, a którego fasada ma niekonwencjonalne kolory i materiały. Taki gotowy dom od firmy MAX-HAUS kosztuje 395.000 Euro. Koniecznie zajrzyjcie do środka!