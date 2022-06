Dom jak stare dobre małżeństwo

Projektanci zmodyfikowali wnętrza starego domu zgodnie z najnowszymi trendami, dzięki czemu został on utrzymany w minimalistycznej stylistyce. Dzięki dużym przeszklonym powierzchniom wnętrza domu są świetnie doświetlone, a mieszkańcy mają zapewniony dostęp do zapierającego dech w piersiach widoku terenów zielonych. Architekci stworzyli otwartą na podwórze kuchnię z jadalnią, dzięki czemu każdy posiłek w niej spożywany przyprawiać będzie o niesłychane doznania wizualne. Projektanci w zręczny sposób balansują pomiędzy wiejską, a nowoczesną estetyką. Zaowocowało to zestawieniem szlachetnych drewnianych mebli z surową bielą i srebrnymi elementami, co wprowadza do wnętrza nowatorski efekt.