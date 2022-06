Mistrz oszczędzania!

Tworząc projekt domu każdy architekt zdaje sobie sprawę z tego, że przestrzeń jest na wagę złota. Osoby, które dysponują niewielkim metrażem dobrze wiedzą o tym, jak ważne jest funkcjonalne i pomysłowe wykorzystanie każdego metra. Dzięki temu możliwe jest stworzenie obiektu, który w pełni zaspakaja wszystkie potrzeby mieszkańców. Dla właścicieli tego niezwykłego budynku priorytetem było to, by żyć w domu, który będzie przestronny oraz zapewni im sporą zieloną przestrzeń na zewnątrz. Ten budynek zaprojektowali nasi specjaliści z PATH ARCHITECTURE, którzy dobrze wiedzą jak wzorowo spełnić wymagania swoich klientów. Cały obszar na którym znajduje się ten wspaniały budynek jest rozległy. Dom wybudowano zgodnie z nowoczesnymi założeniami. Drewniane elementy widoczne są zarówno na zewnątrz tego niezwykłego obiektu, jak i wewnątrz. Cała aranżacja utrzymana została w jasnych odcieniach co sprawia, że dom wygląda bardzo przytulnie. Duże okna gwarantują odpowiedni dostęp promieni słonecznych do wnętrza tego domu, dzięki czemu jest on dobrze oświetlony.

Przyjrzyjcie się uważnie wszystkim zdjęciom tego oryginalnego domu i zainspirujcie nim podczas tworzenia własnych czterech ścian. Efekt z pewnością pozytywnie Was zaskoczy.