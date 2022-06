Dom na zawsze!

Salon to naprawdę fantastyczne miejsce. Znajduje się tutaj również intymny kącik, w którym spokojnie można porozmawiać na uboczu, bądź poczytać ulubioną książkę siedząc w wygodnym fotelu. Zwróćcie uwagę na znajdującą się za czarnymi fotelami ścianę pokrytą drewnem. To doskonały pomysł, który sprawia, że to wnętrze jest naprawdę oryginalne.