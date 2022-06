Pokrowce na krzesła – ciekawe propozycje!

Pokrowce na krzesła nie muszą być wcale nudne! Ten, widoczny na zdjęciu, to dzieło stworzone przez drewniany guzik. Pokrowiec został wykonany z bawełnianej tkaniny w kolorze intensywnej czerwieni z kontrastującą kolorową aplikacją na środku. Nie jest to sam materiał, ponieważ aby zapewnić nie tylko ładny wygląd, ale też i komfort, pokrowiec został wypełniony pianką tapicerską o grubości 3cm. Folklor i trend ludowy jest wciąż obecny w aranżacji wnętrz i pasuje zarówno do nowoczesnych pomieszczeń, jak i inspirowanych wiejskim, rustykalnym stylem. Z łatwością odnajdzie się nawet w najbardziej surowym wnętrzu.