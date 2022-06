Pokój niemowlaka – różne aranżacje!

Pokój niemowlaka, jak również i doroślejszych dzieci, świetnie wygląda też w pastelowych kolorach. Oprócz czystej bieli i delikatnego różu widzimy na tym przykładzie ciekawe, trójwymiarowe naklejki na ścianę, w kształcie tańczących baletnic, które dyskretnie „spoglądają” do wnętrza łóżeczka. Pokój niemowlaka powinien być bardzo czysty więc urządzajmy go – przynajmniej w pierwszych miesiącach życia – oszczędnie, po to by łatwiej było utrzymywać w nim czystość. Jednak niewątpliwie obowiązkowym meblem, który pokój niemowlaka powinien posiadać, to wygodny fotel, używany często jednocześnie przez mamę i dziecko. Fotel jest tu przydatny ze względu na rolę jaką pełni, a dodatkowo może być jednym z najbardziej efektownych mebli w całym wnętrzu. To prawda, która tyczy się nie tylko pokoju dziecięcego, ale wszystkich projektowanych wnętrz, bowiem niezliczone dziś projekty krzeseł i foteli prześcigają się w swoim dizajnie oraz wyjątkowości. Zobaczycie to też na powyższych i poniższych przykładach.