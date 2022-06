Tapety 3D na ścianę do każdego pomieszczenia!

Musimy stwierdzić, że to połączenie przestrzenności z wyobraźnią może udać się znakomicie i jeżeli życzymy sobie tapety 3D na ścianę to tylko w takim wydaniu. Firma Redro wyprodukowała bardzo piękny i jak na tak realistyczną tapetę bardzo neutralny motyw, który będzie się sprawdzał w różnych wnętrzach, co jest trudne do osiągnięcia w tym temacie. Ciężko jest właściwie zastosować tapety 3D na ścianę, aby nie wydawały się sztuczne we wnętrzu. To jest chyba jedno z największych wyzwań – dobrać wzór który będzie wnosił nową jakość do pomieszczenia – tak jak tutaj, gdy tworzy kontynuację i odzwierciedlenie głównego tematu wnętrza – snu. W sposób naturalny tapeta została wpleciona w kontekst i pięknie kolorystycznie oraz materiałowo dopełniona. Przestroga numer jeden – nigdy nie wybierajcie zdjęć, które są standardowe, widzieliście je milion razy i nie mają żadnego uzasadnienia w kontekście pomieszczenia!