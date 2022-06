Ekscytujący trend – żywa ściana!

Żywa ściana może znajdować się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. My polecamy opcję wewnątrz – daje niezwykle imponujące efekty. Żywe ściany będą pasowały do każdego rodzaju pomieszczeń, zarówno do biur, jak i przestrzeni mieszkalnych. Są one ciekawym i niekonwencjonalnym rozwiązaniem do łazienek, doskonale pasują do małych pomieszczeń, takich jak hol czy przedpokój. Jeśli rośliny umieścimy na całej ścianie salonu z pewnością wywołamy efekt wow. Konstrukcja i sposób montażu żywych ścian pozwala umieszczać je niemal wszędzie, także w miejscach, w których wykorzystywane są materiały mało odporne na wilgoć i grzyby, na przykład drewno, czy gips. Zatem ograniczenia niemal nie istnieją.