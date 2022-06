Dom nie z tej Ziemi!

Cały dom został urządzony w taki sposób, by charakteryzowały go naturalne akcenty. Tak też jest w przypadku aranżacji kuchni. Widzimy tutaj niezwykłą ścianę wykonaną z kamienia do której przymocowano blat roboczy. To bardzo praktyczne i przede wszystkim estetyczne rozwiązanie, które czyni to miejsce niezwykłym. Jasne odcienie, które dominują w tej kuchni podkreślają jej przestronność oraz świeżość. Jeżeli jesteście na etapie planowania tego pomieszczenia w swoim domu – zastanówcie się nad urządzeniem go w takich odcieniach. Dzięki nim będziecie mogli cieszyć się szykownym i pięknym wnętrzem!