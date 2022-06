Co zrobić, jeżeli zostałeś oszukany przez ekipę budowlaną?

Każdy właściciel domu czy mieszkania pragnie, aby jego lokal wyglądał schludnie. Niewiele osób potrafi jednak samemu wyremontować pomieszczenie, a tym bardziej samodzielnie zbudować dom dlatego fachowcy od takich zadań są w cenie. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dobór odpowiedniej grupy robotników to połowa sukcesu na placu budowy. Jednak co robić kiedy dojdzie do błędów wykonawczych, które zdarzają się nawet najlepszym budowlańcom? Problem zaczyna się w momencie kiedy wykonawca nie chce się przyznać do popełnionego błędu mimo, że niekiedy widać go nawet gołym okiem.