Dobre pomysły na urządzanie nieregularnego pokoju

Urządzanie i meblowanie to nie lada problem dla każdego posiadacza nowego mieszkania. Jest tyle zawiłości i problemów, które trzeba rozstrzygnąć, że czasami nie wiadomo od czego zacząć. Układ funkcjonalny, kolorystyka, materiały wykończeniowe, meble i dodatki to te podstawowe problemy a do tego często dochodzi budżet mocno nadszarpnięty nabytkiem nieruchomości, brak wyobraźni przestrzennej czy problemy z fachowcami. A co maja powiedzieć Ci, którzy oprócz tych podstawowych zagadnień muszą sobie dodatkowo radzić z nieregularnym kształtem powierzchni mieszkalnej? Ostre kąty w salonie powodują chaos i dysonans. Ich konsekwencją są ściany zbiegające się pod innym kontem niż kąt prosty. W rogach nie da się ustawić mebli a przestrzeń wydaje się optycznie mniejsza. Ale i z tym możecie sobie poradzić. Rozwiązania są bardzo proste – przeczytajcie nasz poradnik jak urządzać pokój o nieregularnym kształcie.