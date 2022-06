Dom dla współczesnego James'a Bonda!

Dziś przedstawimy Wam niezwykły dom, w którym mógłby zamieszkać niejeden tajny agent! Za kompleksową renowację tego starego budynku odpowiedzialni są nasi specjaliści z BINNENVORM. Obiekt znajduje się w słynnym, holenderskim mieście – Amsterdamie. Architekci mieli wiele pomysłów na to, jak zaaranżować ten intrygujący dom. Zdecydowali się stworzyć ponadczasowe wnętrze, w którym ciemne i jasne odcienie harmonijnie się ze sobą przeplatają, tworząc ponadczasową przestrzeń pełną tajemniczości. Pomieszczenia zostały urządzone w elegancki i funkcjonalny sposób. Wszystko po to, by zwiększyć do maksimum komfort mieszkańców tego nietuzinkowego obiektu. Nie ulega wątpliwości fakt, że dom emanuje niezwykłą aurą. Mieszkanie w takim budynku to czysta przyjemność. Eksperci przemyśleli dokładnie wykorzystanie każdego metra, by stworzyć tak oryginalny dom. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami!