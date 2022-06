Parterowy dom z efektem WOW!

Build Different czyli Buduj Inaczej to nazwa studia architektury, którego dzieło przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Inaczej oznacza tutaj z szacunkiem dla środowiska i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Bardzo cieszymy się, że rozwiązania ekologiczne powoli zaczynają stawać się standardem w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. W Schoolmasters znajdziemy między innymi kominek na biomasę, system pasywnej wentylacji oraz panele słoneczne. Do tego, ten ciekawy dom jednorodzinny wybudowany został z prefabrykatów, a zatem z oszczędnością energii i maksymalnym ograniczeniem odpadów. A czy wspomnieliśmy już o tym, że oświetlenie i ogrzewanie można kontrolować tutaj za pomocą tabletu lub smartfona?

Gotowi na poznanie innego domu jednorodzinnego?