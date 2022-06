Zamieszkać w sercu dżungli!

Niektóre z pięknych domów, które pokazujemy Wam na homify można bez problemu wyobrazić sobie na naszych działkach. Aczkolwiek wiele luksusowych rezydencji przeniesionych do Polski z najdalszych zakątków świata mogłoby wyglądać co najmniej dziwnie, to nikt nam nie zabroni tonąć w zachwytach! Zwłaszcza, że egzotyczne wille mogą stać się dla nas wspaniałą inspiracją do urozmaicenia wystroju w naszych domach. Podążając tym tropem chcielibyśmy pokazać Wam dzisiaj niesamowitą rezydencję w jeszcze bardziej niesamowitej lokalizacji – brazylijskiej dżungli! Wizytę tam umożliwią nam piękne zdjęcia fotografa Celso Mellaniego.

Zwiedzając ją nie możemy oczywiście zapomnieć, że wiele rozwiązań dostosowanych jest do specyfiki tropikalnego klimatu, jednak nas ta rezydencja zainspirowała do zaprojektowania bardziej naturalnego, 'dzikiego' ogrodu. Do czego ten spacer zmotywuje Was? Zaraz się przekonamy!