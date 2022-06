Basen w ogrodzie – misja wykonana!

Chociaż znajdujemy się w dalekiej Argentynie, to powyższy ogród wygląda całkiem znajomo. Trawnik w średnim stanie oraz budynek gospodarczy, który kiedyś mieścił rzeczy potrzebne do pielęgnacji ogrodu, a teraz stał się kanciapą 'na wszystko'. Właściciele bez żalu postanowili zamienić go na basen! Chociaż musimy przyznać, że ciężko nam uwierzyć, iż taki projekt udało się zrealizować przy tak małej ilości miejsca… Napawa to optymizmem, kiedy pomyślimy o naszych ogrodach!