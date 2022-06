Luksus w bieli!

Od czasu do czasu lubimy prezentować na homify prawdziwie luksusowe rezydencje. Chociaż może dla wielu z nas pozostaną one w strefie marzeń, to jednak są one zaprojektowane i wykończone z takim smakiem, że stanowią prawdziwą studnię inspiracji! Nie inaczej będzie dzisiaj, ponieważ przygotowaliśmy dla Was willę, w której profesjonaliści ze studia Lis Melgarejo Arquitectura połączyli neutralne kolory z intensywnymi, elementy nowoczesne z rustykalnymi. Ich niezwykłe wyczucie pozwoliło połączyć wszystko w sposób nadzwyczaj harmonijny. Możemy się tylko zachwycać!

Jeśli udało nam się Was zaciekawić, to zapraszamy w podróż do hiszpańskiej Marbelli…