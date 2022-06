Betonowy kloc i jego nowe życie!

Dom utrzymany w wakacyjnym klimacie- czy nie wszyscy podświadomie o nim marzymy? Życzenie to spełniło się dla jednej z brazylijskich rodzin, która zatrudniła specjalistyczne biuro architektoniczne do renowacji zniszczonego i staromodnego domu. Jego klockowata bryła, masywność, zniszczone okna i drzwi oraz brudna fasada sprawiały, że nie wyglądał on atrakcyjnie czy zachęcająco. Po metamorfozie pokazuje nam swoje zupełnie inne oblicze, wpasowując się w rajski krajobraz Brazylii. Zobaczcie sami!