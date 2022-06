Pokój dzienny – aranżacje w różnych stylach

Urządzanie pokoju dziennego to nie takie proste zadanie. Musi być wygodny i przytulny, tak abyśmy dobrze i swobodnie się w nim czuli, a oprócz tego powinien stanowić reprezentacyjną część domu. Do wyboru mamy różne inspiracje począwszy od klasycznej, w której dominuje obita skórą kanapa, żyrandole z kryształu i marmurowy kominek. Dla tych, którzy preferują skromniejsze wnętrza odpowiednim wyborem będzie minimalistyczny, skandynawski salon, w którym wszystko ma swoje miejsce i z pewnością nie przytłacza przestrzeni. Do wyboru mamy wiele możliwości, od industrialnych surowych inspiracji po rustykalne ogniska domowe – jednak musimy pamiętać, że ten pokój powinien odpowiadać wszystkim domownikom.

Pokój, w którym spędzamy najwięcej czasu w ciągu dnia, powinien nas zachwycać pod względem estetycznym, ale również i użytkowym. Aby nie był nudny i sztampowy, zawsze możemy pokusić się na małą mieszankę stylistyczną. Jeżeli chcielibyście zacząć od wyboru koloru do salonu, to warto sprawdzić w tym artykule: Najmodniejsze kolory 2015 w Twoim salonie!

W tym wpisie zebrane zostały różne przykłady na aranżacje pokoju dziennego, którym z pewnością daleko jest do nudy!