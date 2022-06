Stylowy minimalizm!

Biel i naturalne materiały dominują wnętrze, czyniąc je niemal sterylnie czystym, świeżym i jasnym. Od środka wielkopowierzchniowe okna jawią się nawet bardziej majestatycznie, niż to wydawało się z zewnątrz. Wpuszczają one do środka nie tylko mnóstwo naturalnego światła, ale także czynią je bardziej oddychającymi. Wielofunkcyjne, pomysłowe meble są dekoracyjne, ale zarazem bardzo praktyczne. Wbudowane w ścianę, pozwalają zaoszczędzić miejsce.