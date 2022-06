Wielkomiejska oaza w środku lasu!

Dzisiaj zaprezentujemy Wam dom, który jest prawdziwą oazą marzeń! Nasi specjaliści z ATELIER137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE są odpowiedzialni za ten powstały pośród zieleni projekt. Budynek wygląda niesamowicie, o czym będziecie mogli sami się przekonać. Jego otoczenie jest idealnym miejscem dla osób ceniących ciszę i spokój. Duża ilość drzew gwarantuje domownikom świeże powietrze, co więcej ta lokalizacja zapewnia to, że dzieci mogą dorastać w miejscu pozytywnie wpływającym na ich zdrowie. Architekci chcieli zbudować obiekt, który harmonijnie komponowałby się z całą okolicą. Nie ulega wątpliwości fakt, że udało im się to osiągnąć. Postawienie na jednopiętrowy budynek, którego głównym materiałem jest czerwona cegła oraz szkło, sprawia, że wygląda on bardzo naturalnie i wtapia się w całe otoczenie. Co niezwykłego skrywa jego środek? Przekonajcie się sami!