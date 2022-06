Piękne i praktyczne wieszaki do przedpokoju!

Przedpokój to pierwsze i ostatnie pomieszczenie z jakim mamy my i nasi goście styczność.

I ten fakt należy zapamiętać, bowiem istnieje coś takiego jak efekt pierwszego i ostatniego wrażenia. Ten niezbyt skomplikowany efekt oznacza, że to, co najłatwiej i mocniej zapada nam w pamięć w nowej sytuacji lub kontekście to właśnie zawsze coś co widzimy, słyszymy lub czujemy jako pierwsze i ostatnie. Oczywiście to nie jest tak, że już nic poza tym zapamiętać nie możemy, ale na pewno są to ważne punkty kulminacyjne, które można przełożyć również na wnętrze. Skoro już wiemy, że naszym gościom mimowolnie najmocniej zapadnie w pamięci właśnie przedpokój, oraz że codziennie rano wchodząc i wychodząc z własnego mieszkania będziemy w się z nim witać i żegnać dokładnie w tym miejscu, to nie pozostaje nam nic innego jak dołożyć wszelkich starań, aby ta przestrzeń stała się ciekawym zaproszeniem do naszego wnętrza.