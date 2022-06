Pomysł na przedpokój – 9 aranżacji

Jaki pomysł na przedpokój? Takie pytanie może męczyć przez długi czas. Z różnych względów.

Przedpokój jest bardzo ciekawym miejscem do zaaranżowania. Z jednej strony pełni funkcje czysto praktyczne – w tym miejscu mówimy dzień dobry i do widzenia naszej przestrzeni, a więc wchodzimy i wychodzimy raz to zakładając, innym razem zrzucając z siebie ubrania. Z drugiej natomiast witamy i żegnamy swoich gości, znajomych, rodzinę, a więc przedpokój jest pierwszym i ostatnim miejscem w naszym domu, z którym mamy styczność powinien więc reprezentować, stanowić wizytówkę dla całego wnętrza. Możliwe, że rzadko myślimy o tej przestrzeni w ten sposób niejako traktując ją trochę jak trasę przelotową pomiędzy salonem, a drzwiami wyjściowo – wejściowymi (w zależności od kierunku, w którym się poruszamy). Zrozumienie, że ta strefa jest ważnym punktem naszego wnętrza jest równocześnie pierwszym krokiem do tego, aby znaleźć swój, idealny pomysł na przedpokój. Zatem praktyczne wykorzystanie tej czasem niewielkiej przestrzeni powinno iść w parze z jej reprezentatywnym dla całego mieszkania czy domu wyglądem. Elementów wyposażenia, którymi możemy się bawić jest na prawdę wiele, warto zadbać o to, aby zaproszenie do mieszkania wywołało efekt miłego zaskoczenia dla gości.

Pomysł na przedpokój w takiej właśnie odsłonie zaprezentujemy Wam razy dziewięć!