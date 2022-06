Dom w trosce o naturę i… finanse!

Nie wiemy ja Wy, ale my po prostu uwielbiamy ten salon. Także tutaj, dominuje biel, a prostokątne okna zapewniają naturalne światło. Nie ma tutaj wiele mebli, są za to fantastycznie dobrane. Dopasowane tekstylia oswajają przestrzeń, czynią ją prawdziwie przytulną i przyjazną. Tym, co przyciąga wzrok, jest oczywiście czarny kominek. Powinien on nas zaciekawić również tym, że pozwala on w najzimniejsze dni roku docieplić dom w naturalny sposób – ciepło z niego rozprowadzane jest przez podłogi.