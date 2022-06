Zamieszkaj w innym wymiarze!

Wejście do domu to biały moduł, który przylega do ceglanego muru domu. W dużej mierze to na nim opiera się nowoczesne, metalowe zadaszenie, przełamujące wszelaką rustykalność, jaką cegła mogłaby wprowadzić. Łączy ono wejście z odpowiadającym mu drugim białym modułem. Biała jest również ścieżka prowadząca do domu. Wypolerowane betonowe płyty żywo kontrastują z zielenią trawnika. Na trawniku wyróżniają się z kolei kolorowe rabaty z roślinnością typową dla pustynnego klimatu, ale jakże kolorową!