Styl eklektyczny – sposób na ciekawe wnętrza!

Styl eklektyczny fantastycznie prezentuje się w szarościach! W tym odcieniu nawet najbardziej archaiczne formy nabiorą nowoczesnego wyrazu! Chcecie wprowadzić szarość do swojego domu, ale nie wiecie co zrobić, by nowe elementy nie wyglądały pretensjonalnie i pasowały do reszty mebli? Zmieńcie wystrój korytarza! Nie jest to tak kosztowne rozwiązanie, jak chociażby zmiana wystroju salonu, a pozwoli Wam na przekonanie się, czy styl eklektyczny odpowiada Waszym gustom. Projektanci z Idea Projekt zdecydowali się na przemalowanie zdobionej, secesyjnej komódki na szlachetny, popielaty kolor. Unowocześniony mebel zestawili z lustrem w ciężkiej, grafitowej ramie – taki zabieg pozwolił na złagodzenie mocnych zdobień komódki i wprowadzenie jej w bardziej minimalistyczne wnętrza. Spróbujcie poeksperymentować ze starymi meblami zmieniając ich kolor! Styl eklektyczny wymaga od Was 100% kreatywności!