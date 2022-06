SPA i wellness to dwa pojęcia, którym posługujemy się bardzo często, nie zawsze umiejąc dokładnie wytłumaczyć ich znaczenie. Być może dlatego, że w przypadku słowa SPA nie ma jednej obowiązującej definicji. SPA to skrót powstały od pochodzącego z łaciny zwrotu 'sanus per aquam' – oznaczającego 'zdrowy przez wodę'. W węższym, historycznym znaczeniu SPA to miejsce, gdzie odkryte zostało źródło wód mineralnych i jest wykorzystywane na potrzeby polepszenia zdrowia. SPA to również ośrodki, które oferują zabiegi oparte na bogactwach naturalnych, służące zdrowiu i urodzie.

W szerszym znaczeniu, najczęściej obecnie stosowanym SPA to wszelkie zabiegi i usługi prowadzące do poprawy zdrowia psychofizycznego, rozluźnienia, relaksu, odnowy pod względem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Zastanawiając się jak urządzić domowe SPA będziemy oczywiście poruszać się na gruncie tej drugiej, szerszej definicji.