Czy styl minimalistyczny naprawdę jest nudny i zimny?

Minimalizm był początkowo nurtem w sztuce, który rozwijał się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Artyści dążyli do ograniczenia środków plastycznych, dlatego wykorzystywali głównie uproszczone bryły, podstawowe kształty, jak okrąg czy prostokąt oraz gładkie powierzchnie. Ich dzieła kojarzyły się ze spokojem, ciszą, medytacją oraz bezruchem. Minimalizm nie należał do najpopularniejszych kierunków, jednak udało mu się przeniknąć do innych dziedzin życia, począwszy od mody, po design czy aranżację wnętrz. Dziś minimalizm jest postrzegany jako bardzo surowy, chłodny styl projektowania przestrzeni użytkowych bądź budynków mieszkalnych, jednak czy z rzeczywistości minimalizm jest taki zimny i nudny? Postaramy Wam się przybliżyć ten styl oraz pokazać jak łatwo i efektownie można stworzyć wnętrze przytulne utrzymane w minimalistycznej koncepcji.

Można by powiedzieć, że źródeł stylu minimalistycznego we wnętrzach powinniśmy szukać w Japonii, a charakteryzują go trzy podstawowe cechy: prostota, perfekcja i wyciszenie. Tu nie chodzi o przepych i luksus, liczy się przede wszystkim niepowtarzalny styl oraz umiar. Pamiętajcie, że w minimalistycznych wnętrzach wszystko musi do siebie pasować, nie ma miejsca na pomyłki, najważniejsze jest zachowanie harmonii oraz równowagi. W minimalizmie wykorzystuje się materiały najwyższej jakości, dotyczy to również sprzętów czy wyposażenia wnętrz. Tak zaaranżowane wnętrze może stać się doskonałym tłem dla wyjątkowego dzieła sztuki czy wyjątkowego mebla o niesamowitym designie. Jest to styl dla ludzi dobrze zorganizowanych, porządnych, wręcz perfekcyjnych, bowiem minimalizm nie cierpi brudu oraz chaotycznego wyglądu przestrzeni.

Dla ułatwienia i zrozumienia tego stylu przygotowaliśmy dla Was kilka podstawowych zasad, którymi rządzą się minimalistyczne wnętrza. Po pierwsze, mniej znaczy więcej, oznacza to nic innego jak umiarkowany, rozsądny dobór dekoracji czy ozdobnych elementów. W mieszkaniu powinno się znaleźć tylko to co niezbędne. Po drugie ograniczona paleta barw. Kolory powinny być tak dobrane, aby współgrały ze sobą. Odchodzimy od soczystych, jaskrawych odcieni, stawiamy na jasną kolorystykę w połączeniu z delikatnymi pastelami. Po trzecie, nowoczesne materiały, czyli beton, stal, plastik, drewno czy skóry. Stawiamy na nietypowe rozwiązania, które przykują wzrok niejednego gościa.