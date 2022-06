Sypialnie na poddaszu w 10 pięknych odsłonach

Jeżeli decydujemy się na to, aby to drewno dominowało w górnych częściach wnętrza, to warto zastanowić się jak to kontynuować w pozostałych jego fragmentach. Bardzo fajnym zabiegiem jest zabawa kolorem – jeżeli potrzebujemy wprowadzić trochę gry we wnętrzu to korzystając z jednego materiału możemy pokombinować z jego kolorem. Takiemu zabiegowi został poddany szereg pionowych desek, rozmieszczonych na całej szerokości wnętrza. Czekoladowy odcień brązu jaki otrzymały, pięknie komponuje się z kolorem niebieskim, który wykorzystano na poduszki. Biały trójkąt, który powstał poprzez podział ściany stanowi ważny, centralny punkt pomieszczenia i idealną przestrzeń, dla obrazów, zdjęć lub innych ciekawych pomysłów. Wykorzystane tutaj drewno może pochodzić z jakiegoś ważnego dla właścicieli miejsca, może coś dla nich symbolizować, i to mogłoby tłumaczyć ważne miejsce, jakie w tej aranżacji zajęło.